Ucraina: portavoce Pentagono, attacco di Mosca potrebbe avvenire in ogni momento

- Un attacco militare della Russia contro l’Ucraina potrebbe avvenire in qualsiasi momento, prima delle fine delle Olimpiadi o anche questa settimana. Lo ha detto il portavoce del Pentagono, John Kirby, parlando alla stampa. Kirby ha rifiutato di fornire una data specifica a chi gli ha chiesto se confermasse o meno le voci di un attacco imminente il 16 febbraio. “Abbiamo condiviso con gli alleati, inclusa l’Ucraina, l’informazione che abbiamo ricevuto”, ha detto Kirby, parlando di “profonda preoccupazione" per l'aumento della capacità militare russa al confine con l’Ucraina. Gli Stati Uniti hanno annunciato oggi la chiusura temporanea della loro ambasciata a Kiev e il trasferimento del personale diplomatico rimasto in Ucraina a Lviv, nell’ovest del Paese.(Nys)