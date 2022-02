Lavoro: Bianchi, profondo dolore e vicinanza a famiglia di Giuseppe Lenoci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo il mio più profondo dolore e vicinanza alla famiglia". Lo afferma il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi dopo aver appreso la notizia della morte in un incidente stradale del giovane Giuseppe Lenoci, impegnato in un corso di formazione professionale finanziato dalla regione Marche. "La sicurezza sul lavoro deve essere sempre garantita, a maggior ragione quando sono coinvolti dei ragazzi in formazione. Su questo abbiamo già avviato un confronto con il ministro del Lavoro Orlando e messo a ragionare i nostri tecnici. Credo sia urgente ritrovarci anche insieme alle Regioni per un percorso che porti a una maggiore sicurezza in tutti i percorsi di formazione dove sono previsti contatti dei nostri giovani con il mondo del lavoro", conclude Bianchi. (Rin)