Covid: protesta no vax a Roma, Franzoni denunciato per istigazione violenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dei no vax Nicola Franzoni, è stato denunciato dagli agenti della questura di Roma per istigazione alla violenza. Questa mattina i manifestanti si sono radunati davanti all’Altare della Patria e non, come autorizzato dalla questura, al Circo Massimo. Per questo si sta valutando la posizione dell’ex generale dei carabinieri Antoni Pappalardo e i promotori della manifestazione. Rischiano la denuncia per manifestazione non autorizzata.(Rer)