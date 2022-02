Bolivia: inizia domani visita inviato speciale Onu su indipendenza giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato speciale delle Nazioni Unite (Onu) per l'indipendenza della magistratura, Diego Garcia Sayan, ha annunciato che martedì prenderà il via una missione di una settimana in Bolivia. Al centro della visita ufficiale, ha spiegato lo stesso Sayan in un messaggio sul suo profilo Twitter, "questioni relative all'organizzazione, alla struttura, e al funzionamento indipendente e imparziale del sistema giudiziario, della magistratura, e dell'esercizio della professione giuridica". La missione, che si protrarrà dal 15 al 22 febbraio, avviene nel contesto delle forti controversie che circondano il funzionamento del sistema di giustizia nel Paese andino, considerato da diversi organismi multilaterali e organizzazioni non governative come eccessivamente assoggettato al potere politico di turno. (segue) (Brb)