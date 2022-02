Bolivia: inizia domani visita inviato speciale Onu su indipendenza giustizia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita, tra l'altro, avviene mentre si svolge in un clima di forti polemiche e tensioni politiche il processo contro l'ex presidente ad interim Jeanine Anez, accusata di aver assunto il potere in violazione delle procedure costituzionali. La settimana scorsa il Tribunale anticorruzione ha accolto all'unanimità i ricorsi procedurali presentati dalla difesa, invitando l'accusa a riformulare tempi e modi dell'imputazione, ritenuti non regolamentari. Una decisione presa mentre fuori dall'aula di giustizia si registravano momenti di tensione tra i sostenitori di Anez, con striscioni e bandiere della Bolivia, e chi - sventolando la "whipala", la bandiera multicolore degli indigeni - chiedeva il carcere per l'ex presidente. Tra i manifestanti anche Carolina Ribera, figlia di Anez, accompagnata da rappresentanti dei diritti umani, mentre la principale imputata, da un paio di giorni in sciopero della fame, ha assistito all'udienza da remoto. (segue) (Brb)