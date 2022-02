Bolivia: inizia domani visita inviato speciale Onu su indipendenza giustizia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l'attuale governo di Luis Arce, quello che si apre oggi è un processo "storico". Un passaggio "assolutamente importante nella costruzione della democrazia, per il rispetto della volontà popolare, per la formalizzazione dei sistemi elettorale e per poter raggiungere stabilità politica nel Paese", ha detto il portavoce del governo, Jorge Richter, intervistato dalla tv boliviana. La proclamazione di Anez, ha sottolineato Richter, non si sarebbe potuta compiere "senza l'intervento di fattori di potere come le Forze Armate e la Polizia. È importante" che uno Stato "fissi dei precedenti per impedire che si ripetano fatti eversivi". (segue) (Brb)