Bolivia: inizia domani visita inviato speciale Onu su indipendenza giustizia (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l'organizzazione non governativa Human Right Watch (Hrw), "l'interferenza politica affligge da anni il sistema giudiziario boliviano". Secondo quanto si legge nel rapporto dedicato da Hrw al paese andino, già il governo di Jeanine Anez, nel periodo tra novembre del 2019 e novembre del 2020, aveva perseguito con accuse infondate gli oppositori politici. Oggi secondo Hrw, è invece il governo di Luis Arce che sostiene accuse giudicate "infondate ed eccessive" di terrorismo e genocidio contro l'ex presidente Anez, mentre nel febbraio 2021 ha emesso un decreto di amnistia per i crimini legati alla crisi politica del Paese del 2019 "che sembrava pensata per favorire i suoi sostenitori". Il decreto era stato fortemente criticato dal Gruppo interdisciplinare di esperti indipendenti (Giei) della Commissione interamericana per i diritti umani (Cidh) e lo stesso Arce ne ha deciso l'abrogazione. (Brb)