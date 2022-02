Milano: Bestetti (FI), approvazione ordine del giorno a tutela lavoratori di Sea S.p.A. segnale positivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'approvazione in Consiglio comunale dell'ordine del giorno di cui sono co-firmatario a tutela dei 60 lavoratori di Sea S.p.A. indirizzati verso l'esternalizzazione è un segnale positivo che va nella direzione giusta". Lo comunica in una nota Marco Bestetti, Consigliere comunale a Palazzo Marino di Forza Italia e presidente della Commissione di controllo sulle società partecipate del Comune. "Questo documento - spiega Bestetti - è il frutto del lavoro svolto in Commissione nelle ultime settimane, un serrato confronto con i vertici aziendali e con i sindacati, per riavvicinare due parti inizialmente molto distanti tra loro". "Da un lato - prosegue Bestetti - abbiamo riaffermato la centralità del Consiglio comunale, che rischiava di essere scavalcato nonostante rappresenti i cittadini milanesi, azionisti di maggioranza di Sea. Dall'altro, abbiamo formalizzato la necessità di garantire adeguate forme di tutela per i dipendenti coinvolti, fino al loro possibile riassorbimento in Sea qualora l'operazione delineata dovesse comportare, anche in futuro, la perdita del posto di lavoro. Una richiesta bipartisan, che ha accomunato maggioranza e opposizione, fino alla redazione a più mani del documento. Il dialogo sulle questioni concrete è sempre positivo, abbiamo tante occasioni per litigare o per piantare bandierine politiche. Oggi occorreva invece essere uniti. In buona parte l'abbiamo fatto e di questo sono molto orgoglioso" conclude Bestetti. (Com)