Veneto: acqua alta a Venezia, altri 62 milioni per interventi per la riduzione del rischio residuo

- Sono passati 27 mesi dalla tragica notte del 12 novembre 2019, quando l’acqua alta raggiunse i 187 cm a Punta della Dogana. Fino ad oggi sono stati già eseguiti lavori pubblici per 57 milioni di euro per l’immediato ripristino e la struttura commissariale ha emanato 25 stralci di indennizzi con i quali si è proceduto a riconoscere oltre 6 milioni di euro a 2.242 privati cittadini ed oltre 26 milioni a 2.796 tra attività sociali, di culto, economiche e produttive, per un totale pari a 32.047.311 euro. “Sono stati due anni molto difficili – commenta il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro – ma oggi possiamo dire che, nonostante la pandemia abbia rallentato un po’ la tabella di marcia, siamo riusciti sia a ripristinare i danni causati alla città dall’Acqua alta sia ad erogare i ristori di lettera c) a cittadini ed imprese, attraverso un modello innovativo che ha consentito una forte riduzione delle tempistiche. Il lavoro però non è finito”. Brugnaro ha infatti firmato un decreto per avviare altri 48 interventi per un valore complessivo di oltre 62 milioni di euro. Si tratta di lavori, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite e per prevenire possibili situazioni di pericolo per la pubblica incolumità. Tra gli interventi previsti ci sono le ricostruzioni di alcuni approdi, il rialzo della pavimentazione di alcune Fondamenta, il rialzo di muretti di contenimento, la sistemazione di alcuni pontili(Rev)