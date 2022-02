Emirati-Turchia: firmati 13 accordi durante missione presidente Erdogan ad Abu Dhabi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un memorandum d’intesa nella cooperazione in campo sanitario è stato invece firmato dal responsabile della diplomazia turca Mevlut Cavusoglu e dal ministro della Salute emiratino Abdul Rahman bin Mohammed Al Owais. Cavusoglu ha inoltre firmato con il rappresentante speciale per il clima degli Emirati, Sultan bin Ahmed Al Jaber, un protocollo d’intesa sull'azione per il clima tra il ministero dell'Ambiente, dell'Urbanizzazione e dei Cambiamenti climatici turco e l'Ufficio del rappresentante speciale degli Emirati Arabi Uniti sui cambiamenti climatici. Al Jaber, in qualità di ministro dell’Industria emiratino, ha firmato anche un memorandum d’intesa riguardante la cooperazione nel campo industriale e delle tecnologie avanzate con l’omologo turco Mustafa Varank. I due Paesi hanno firmato anche una dichiarazione ministeriale congiunta sull’avvio di negoziati per un accordo di partenariato economico globale sottoscritta dal ministro del Commercio turco, Mehmet Mus, e il ministro dell’Economia degli Emirati Abdullah bin Touq Al Mari. Un altro accordo riguarda invece la cooperazione in campo agricolo firmato dal ministro dell’Agricoltura turco, Bekir Pakdemirli, e dalla ministra dei Cambiamenti climatici emiratina, Mariam Almheiri. (segue) (Res)