Emirati-Turchia: firmati 13 accordi durante missione presidente Erdogan ad Abu Dhabi (3)

- Turchia ed Emirati hanno anche sottoscritto un memorandum d’intesa sulla cooperazione nei settori dei trasporti terrestri e marittimi tra il ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture della Repubblica di Turchia e il ministero dell'Energia e delle Infrastrutture degli Emirati Arabi Uniti. Il documento è stato firmato dal ministro dei Trasporti turco, Adil Karaismailoglu, dal ministro di Stato per il Commercio estero emiratino, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi. Altro accordo firmato durante la visita di Erdogan riguarda invece la cooperazione bilaterale nel campo dei disastri e della gestione delle emergenze tra la presidenza del ministero dell'Interno e della gestione delle emergenze della Repubblica di Turchia e la Presidenza nazionale per la gestione delle emergenze, delle crisi e dei disastri del Consiglio supremo della sicurezza nazionale degli Emirati Arabi Uniti. Altri accordi riguardano invece la cooperazione in campo culturale, giovani, meteorologia, gestione degli archivi e media, quest’ultimo firmato dal direttore delle comunicazioni presidenziali Fahrettin Altun e dal presidente dell'ufficio governativo degli Emirati Arabi Uniti Saeed Al Eter. (Res)