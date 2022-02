Caso Coop: difesa Tiziano Renzi, ennesimo schiaffo a civiltà giuridica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un uomo in difficoltà, che 'vive nel terrore da un anno', provato, indagato e perquisito, si sfoga in un file di insulti al figlio e agli amici più cari del figlio. Questo documento compare improvvisamente oggi a distanza di cinque anni dal momento in cui viene redatto ed è privo di qualsiasi valore penale. Ma viene ugualmente fatto circolare per tentare di alimentare sui media un processo che stenta in tribunale". E' quanto si legge in una nota della difesa del padre di Matteo Renzi, Tiziano, in merito alla missiva indirizzata al figlio, finita agli atti del processo per bancarotta fraudolenta ed emissione di false fatture nell'ambito del fallimento delle cooperative Delivery service Italia, Europe service e Marmodiv, in corso a Firenze, che vede tra gli imputati i genitori del leader di Italia viva. "L’ennesima conferma di un modus operandi degli inquirenti fiorentini che si commenta da solo e che in assenza di violazioni del codice penale si concentra sulle difficoltà di rapporto tra padre e figlio - continua la nota dei legali di Tiziano Renzi -. Nel merito l’ennesima dimostrazione del fatto che Matteo Renzi non ha mai agevolato suo padre nelle sue attività professionali. Nel metodo l’ennesimo schiaffo alla civiltà giuridica, alla vita delle persone e alla privacy di una famiglia colpita da una pervicace campagna mediatica senza precedenti".(Com)