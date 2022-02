Ucraina: Zelensky, il 16 febbraio celebreremo l'unità nazionale non l'attacco russo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è la prima volta che l'Ucraina è spaventata da una guerra su vasta scala, "ma il nostro Paese è più forte che mai" e vuole risolvere tutte le questioni tramite i negoziati. Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodimir Zelensky, nel discorso alla nazione pronunciato questa sera. Secondo il presidente, i russi sono in guerra con l'Ucraina "su tutti i fronti": militare, diplomatico, energetico e dell'informazione. Il governo di Kiev, a detta di Zelensky, "comprende chiaramente tutte le sfide e sa cosa fare". "L'Ucraina celebrerà la Giornata dell'unità il 16 febbraio, non l'attacco russo", ha dichiarato il presidente invitando gli imprenditori ed i politici che hanno lasciato il Paese nelle scorse ore a rientrare quanto prima "dimostrando di essere veri cittadini dell'Ucraina".(Res)