Sanità: Villani (M5s) su autismo, per aiutare famiglie serve rivoluzione welfare

- "Con questa mozione vogliamo rispondere all’appello urgente delle famiglie e delle persone autistiche che chiedono risposte concrete, puntuali e adeguate ai propri bisogni e alle prospettive di vita in un contesto italiano che fatica ancora a proporre servizi efficienti ed efficaci, distribuiti in maniera non uniforme tra le regioni. L'autismo è parte di questo mondo, non è un mondo a parte e per questo dobbiamo lavorare affinché il benessere della persona autistica sia garantito a 360 gradi". Lo ha detto Virginia Villani, deputata del Movimento cinque stelle in commissione Affari sociali, nel corso della discussione generale sulla mozione per la diagnosi e la cura dei disturbi dello spettro autistico. "La complessità del fenomeno dell'autismo - ha continuato -, con tutte le sue ricadute sulla tenuta del tessuto familiare e sociale in cui si colloca, richiede un'azione di investimento significativo da parte delle istituzioni del territorio, in stretto raccordo con le associazioni dei familiari. Per questo occorre una rivoluzione nel welfare di prossimità e nazionale per superare il modesto recepimento delle norme da parte delle regioni, la scarsa omogeneità dei servizi sul territorio, spesso la loro inadeguatezza, la mancata continuità dei percorsi di cura, degli interventi riabilitativi ed educativi, delle prospettive di vita nel passaggio dall’età evolutiva a quella adulta per il raggiungimento del miglior grado di autonomia e di realizzazione personale secondo il modello bio-psico-sociale proposto dalla Convenzione Onu". (segue) (Rin)