Francia: sondaggio presidenziali, Macron resta in testa al 25 per cento

- Il presidente francese Emmanuel Macron è in testa con il 25 per cento delle intenzioni di voto al primo turno delle presidenziali di aprile, seguito dalla leader del Rassemblement National, Marine Le Pen (17 per cento), la repubblicana Valerie Pecresse (15 per cento) e l'ultraconservatore Eric Zemmour (15 per cento). È quanto emerge da un sondaggio condotto da Ifop-Fiducial per il settimanale "Paris Match". Il leader della France Insoumise, Jean-Luc Melenchon, è all'11 per cento, davanti all'ambientalista Yannick Jadot, al 4,5 per cento, all'ex ministra della Giustizia Christiane Taubira, al 3 per cento, e alla socialista Anne Hidalgo, al 2,5 per cento. Macron è dato vincente al secondo turno contro qualsiasi sfidante.(Frp)