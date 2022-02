© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla città di Roma "è necessario dare poteri tali affinché la città si possa rimettere in carreggiata". Lo ha detto il presidente di Acer, Nicolò Rebecchini, durante l'iniziativa "14 anni del Prg '08 di Roma. Pnrr, strategie di sviluppo e di rigenerazione per un nuovo welfare urbano", in Campidoglio. "Noi chiediamo di fare presto e bene, affinché Roma possa ripartire", ha aggiunto Rebecchini. (Rer)