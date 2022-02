Disabilità: Lega, nasce commissione per integrazione e diritti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie all'ottimo lavoro del ministro Stefani e della Lega al governo, nasce la commissione per lo studio di modalità al fine di favorire l'integrazione sociale delle persone con disabilità e rafforzare i loro diritti per la fruizione dei servizi di mobilità. L'eliminazione di tutte le barriere, architettoniche e non, secondo il principio della progettazione universale, sarà l'obbiettivo principale della commissione: ogni luogo dovrà diventare inclusivo e sicuro per tutti". Lo dichiarano, in una nota, i deputati della Lega Rossana Boldi, Guido De Martini, Sara Foscolo, Arianna Lazzarini, Massimiliano Panizzut, Giuseppe Paolin, Mauro Sutto, Paolo Tiramani e Federica Zanella, componenti della commissione Affari sociali di Montecitorio. (Com)