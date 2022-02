Balneari: Gasparri (FI), priorità sono bollette, non ombrelloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una realtà ormai consolidata nel panorama giornalistico nazionale e romano" Maurizio Gasparri

Senatore e Commissario romano di Forza Italia

20 luglio 2021

- Secondo il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, "è singolare che il Consiglio dei ministri domani potrebbe occuparsi di balneari e non di bollette elettriche. Il problema del Paese in questo momento - continua il parlamentare in una nota - è il costo dell’energia per famiglie e imprese non certo la vessazione delle imprese balneari. Ci sarebbe da stupirsi. Ma per fortuna c’è ancora il Parlamento, la cui centralità è stata sottolineata dal presidente Mattarella, che potrà stabilire la gerarchia delle priorità. Qualcuno vada per strada e chieda agli italiani quale sia la cosa urgente che deve affrontare il governo. Meno bollette e più ombrelloni". (Com)