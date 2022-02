Colombia-Ue: Borrell riceve presidente Duque, verso avvio negoziati per accordo di partenariato e cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto Rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, ha incontrato oggi il presidente della Colombia, Ivan Duque. L'incontro, riferisce una nota del Servizio europeo per l'azione esterna (Seae), è stato un'opportunità per rafforzare ulteriormente le relazioni tra l'Ue e Colombia. Borrell ha informato il presidente della decisione di avviare i preparativi per i negoziati per un accordo di partenariato e cooperazione con la Colombia, a complemento dell'accordo commerciale multipartitico. L’alto rappresentante ha aggiunto che l'attuazione dello storico accordo di pace del 2016 tra governo colombiano e Farc rimarrà al centro dell'impegno dell'Ue. (segue) (Beb)