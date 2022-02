Colombia-Ue: Borrell riceve presidente Duque, verso avvio negoziati per accordo di partenariato e cooperazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Borrell si è anche soffermato sulle recenti ondate di proteste sociali in Colombia e ha espresso preoccupazione per gli abusi e le violazioni dei diritti umani. L’alto rappresentante, prosegue il comunicato, ha elogiato l’approccio della Colombia alla crisi dei rifugiati e dei migranti venezuelani e ha ribadito il costante impegno dell'Ue a sostenere il Paese in questa crisi. Le parti hanno anche discusso dell'attuale situazione politica in Colombia, comprese le imminenti elezioni legislative e presidenziali alle quali è stata inviata una missione di osservazione elettorale dell'Ue. (Beb)