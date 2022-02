© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' convocata per domani alle 15 la seduta del Cipess (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) in modalità videoconferenza o altre modalità da remoto secondo le prescrizioni dell’Ufficio del cerimoniale della presidenza del Consiglio dei ministri. (Rin)