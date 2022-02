Germania: un morto e diversi feriti dopo collisione tra treni vicino Monaco di Baviera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una persona è morta e almeno 30 sono rimaste ferite dopo la collisione tra due treni avvenuta questo pomeriggio nei pressi di Monaco di Baviera. Secondo quanto riferisce la polizia tedesca, l'incidente è avvenuto attorno alle 17 alla stazione di Ebenhausen-Schaeftlarn, circa 10 chilometri a sud di Monaco di Baviera. La polizia precisa che sono ancora in corso le indagini per capire cause dell'incidente. "Diversi servizi di emergenza sono sulla scena, ci sono persone ferite, e la linea è attualmente chiusa", si legge in un tweet diffuso dalla polizia di Monaco. (Geb)