Torino: Ircss Candiolo, Baricco dimesso dopo trapianto staminali, ottime condizioni generali

- L'Istituto di Candiolo Irccs comunica in una nota che lo scrittore Alessandro Baricco è stato dimesso in data odierna, dopo 28 giorni di degenza dal Centro trapianti, in ottime condizioni generali. Baricco era stato sottoposto al trapianto grazie alla donazione di cellule staminali della sorella. Il trapianto è stato effettuato per trattare una leucemia mielomonocitica. Baricco - conclude la nota - continuerà l’iter di monitoraggio e valutazione presso lo stesso Istituto. (Com)