Ucraina: Di Maio, abbiamo sempre sostenuto sovranità, coordiniamoci con Ue e alleati Nato

Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

18 ottobre 2021

- Il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha annunciato sul suo profilo Facebook la sua visita in Ucraina prevista per domani. “Domani andrò in Ucraina. Gli obiettivi dell’Italia e di tutti i nostri partner sono quelli di ridurre la tensione ai confini tra Russia e Ucraina e di trovare una soluzione diplomatica alla crisi in atto”, ha dichiarato Di Maio. Abbiamo sempre sostenuto la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina, coordinandoci con l’Unione europea e gli alleati Nato. Il nostro impegno è massimo per preservare pace e stabilità“,ha dichiarato Di Maio. Il responsabile della Farnesina ha dichiarato di aver affrontato il tema anche con il vice primo ministro e ministro degli Esteri qatarioita, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, in visita oggi a Roma, in occasione della prima sessione del dialogo strategico con il Qatar, “un partner economico-commerciale di rilievo per l’Italia”. Nel messaggio sul suo profilo Facebook, Di Maio ha sottolineato di aver preso parte ad una videoconferenza con il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, nell'ambito del “Covid-19 Global Action Meeting” e ad una riunione con l’omologo francese Jean-Yves Le Drian, per discutere dell'azione anti-terrorismo in Mali e Sahel. “L'Italia ha un ruolo centrale negli equilibri internazionali, continuiamo a dare il massimo con la nostra diplomazia”, ha dichiarato il ministro degli Esteri.(Res)