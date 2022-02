Russia-Bielorussia: Cremlino conferma, incontro Putin-Lukashenko questa settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incontro tra il presidente russo Vladimir Putin ed il leader bielorusso Aleksandr Lukashenko è previsto questa settimana. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, confermando le anticipazioni fornite da Lukashenko in mattinata. Rispondendo alla domanda se il presidente russo intenda discutere in questi colloqui del programma per il ritiro delle Forze armate russe dal territorio della Bielorussia, Peskov ha esortato a non correre troppo in avanti. "Aspettiamo l'incontro. Ci auguriamo che i due presidenti facciano dichiarazioni sull'esito dei loro colloqui", ha spiegato. Le esercitazioni congiunte russo-bielorusse "Risolutezza Alleata-2022" sono iniziate il 10 febbraio e proseguiranno fino al 20 del mese corrente sul territorio bielorusso, incentrate sulla risposta ad attacchi aerei esterni e su attività di contrasto al terrorismo e di difesa delle strutture critiche dell'Unione statale (l'organizzazione sovranazionale di cui fanno parte Russia e Bielorussia). (Rum)