Libia-Italia: capo Consiglio di presidenza riceve ambasciatore Buccino

- Il presidente del Consiglio presidenziale della Libia, Mohamed Menfi, ha ricevuto oggi l'ambasciatore d’Italia a Tripoli, Giuseppe Buccino Grimaldi, per fare il punto sugli ultimi sviluppi nel Paese nordafricano e sulle modalità per sviluppare le relazioni libico-italiane e sostenere il percorso politico. Lo riferisce un comunicato stampa del Consiglio di presidenza della Libia. L'incontro, si legge nella nota, ha esaminato gli sforzi del Consiglio presidenziale per migliorare la stabilità in Libia e il progetto di riconciliazione nazionale. Menfi ha sottolineato l'importanza del consenso tra tutte le parti libiche alla luce della volontà popolare di andare a elezioni e di esercitare il proprio diritto di voto. Come sottolineato da Menfi, il Consiglio presidenziale sta lavorando con tutte le parti per trovare un terreno comune tra le differenti posizioni. Nel colloquio con Buccino, Menfi ha espresso le sue congratulazioni per la rielezione del presidente Sergio Mattarella.(Lit)