Trasporto aereo: Aviation Capital Group finalizza un ordine ad Airbus per 20 A220

- Aviation Capital Group (Acg), locatore globale di aeromobili full service interamente controllato da Tokyo Century Corporation, ha siglato un ordine fermo per 20 A220. Lo ha reso noto un comunicato di Airbus. L’ordine fa seguito a quello di 40 aeromobili della famiglia A320neo, che comprende cinque A321XLR, annunciato nel dicembre 2021. "Siamo lieti di espandere la nostra partnership con Airbus attraverso questo ordine per gli A220", ha dichiarato Steven C. Udvar-Hazy, Senior Vice President, OEM Relations & Marketing Development di Acg. "I vettori nostri clienti apprezzeranno l'ecocompatibilità dell'A220, il comfort dei passeggeri e la redditività competitiva", ha aggiunto. (segue) (Com)