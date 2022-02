Trasporto aereo: Aviation Capital Group finalizza un ordine ad Airbus per 20 A220 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo ordine di 20 A220 da parte di Aviation Capital Group di Tokyo Century riflette il potenziale dell'aeromobile quale solido investimento, anche per gli investitori con sede nella regione Asia-Pacifico", ha dichiarato Christian Scherer, Chief Commercial Officer e Head of Airbus International. "Desideriamo ringraziare e congratularci con i nostri partner di Acg. L'efficienza del carburante e delle emissioni stanno diventando sempre più una scelta di investimento discriminante, e l'A220 si distingue dalla concorrenza. Altrettanto gratificante è l'eccellente feedback del mercato su come la cabina dell'A220 stia diventando la cabina preferita dai passeggeri nel segmento dei voli regionali e dei piccoli aeromobili a corridoio singolo", ha aggiunto. (segue) (Com)