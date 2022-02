Trasporto aereo: Aviation Capital Group finalizza un ordine ad Airbus per 20 A220 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'A220 è l'unico aeromobile costruito appositamente per il mercato dei 100-150 posti che riunisce un'aerodinamica all'avanguardia, materiali avanzati e i motori turbofan Pratt & Whitney PW1500G di ultima generazione. Caratterizzato da un'impronta acustica ridotta del 50 per cento e da consumi di carburante per poltrona inferiori del 25 per cento rispetto agli aeromobili della generazione precedente, oltre a emissioni di NOx inferiori di circa il 50 per cento rispetto agli standard industriali, l'A220 è un aeromobile ideale sia per le operazioni regionali che per le rotte di lungo raggio. L'ultimo accordo porta a 700 il numero totale di ordini fermi per l'A220. Con questo nuovo ordine, Acg sostiene l'iniziativa del fondo Esg di Airbus, di diversi milioni di dollari, lanciato di recente, che contribuirà a investire in progetti di sviluppo dell'aviazione sostenibile. (Com)