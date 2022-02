Imprese: Cattolica Assicurazioni, Giulia Staderini si dimette dal Cda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cattolica Assicurazioni comunica che Giulia Staderini, consigliere non esecutivo e non indipendente, ha rassegnato le dimissioni, per sopraggiunti impegni professionali che non consentono di dedicare al ruolo la necessaria disponibilità di tempo, dalla carica di consigliere di amministrazione di Cattolica e, contestualmente, da presidente del comitato per il governo societario, la sostenibilità e la generazione di valore. Lo riferisce una nota. Staderini era entrata a far parte del consiglio di amministrazione di Cattolica in data 14 maggio 2021. Si segnala che, alla data delle dimissioni, Giulia Staderini non possedeva alcuna azione di Cattolica. “Il consiglio di amministrazione della compagnia ringrazia Giulia Staderini per il lavoro svolto in questi mesi e le augura le migliori fortune professionali”, si legge nella nota. (Com)