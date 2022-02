Roma: resti umani in intercapedine capannone incendiato, indagini in corso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I resti di un corpo umano sono stati ritrovati, ieri sera, nell’intercapedine di un capannone commerciale distrutto da un incendio nella notte tra venerdì e sabato in via Gianni Vaccheria in zona Tor Tre Teste a Roma. L’incendio domato dai vigili del fuoco ha compromesso la stabilità della struttura commerciale, adibita alla vendita di prodotti casalinghi. Mentre i pompieri effettuavano lavori di messa in sicurezza, hanno trovato ieri, i resti umani, nello spazio che separa il capannone da una adiacente carrozzeria. Sono stati quindi informati i carabinieri che oggi hanno iniziato il repertamento dei resti per l’indagine di polizia scientifica. Al momento non è possibile stabilire se la vittima sia uomo o donna, e neanche se sia morta a causa dell’incendio, o se il suo corpo fosse lì già da tempo.(Rer)