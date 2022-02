Auto: M5s, governo sia coraggioso su sostegno a filiera e mobilità elettrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Accompagnare la trasformazione dell’automotive italiano verso l’elettrificazione e spingere la transizione ecologica con la mobilità a zero emissioni. Sono due sfide fondamentali per i prossimi anni su cui il Governo non può permettersi passi falsi e timidezze. Serve, come proponiamo da tempo, un piano articolato per sostenere uno dei settori più importanti della nostra economia". Lo affermano Giuseppe Chiazzese e Luca Sut, deputati del Movimento cinque stelle in commissione Attività produttive, a margine della discussione generale sulla mozione relativa all'automotive. "Massima attenzione - proseguono i parlamentari - va data all’occupazione, con la formazione e l’aggiornamento delle competenze. Servono investimenti sulla produzione delle batterie e sulla progettazione in chiave circolare sia degli accumulatori che della componentistica. Insomma, dobbiamo puntare sullo sviluppo di una filiera nazionale dei veicoli elettrici con l’obiettivo di rendere il comparto maggiormente competitivo a livello internazionale nel medio e lungo periodo". (segue) (Com)