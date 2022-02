Auto: M5s, governo sia coraggioso su sostegno a filiera e mobilità elettrica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli esponenti del M5s aggiungono: "Al centro dell’agenda va messa la riattivazione degli incentivi per l’acquisto di nuove autovetture ed una leva fiscale per le flotte aziendali. Le risorse vanno concentrate sulle auto a zero emissioni per consentire a un numero sempre maggiore di persone di accedere alle e-car e di imprimere, allo stesso tempo, una spinta ancora più forte alla decarbonizzazione. I tanti cittadini che scelgono le auto alla spina devono potersi rifornire agevolmente e per questo vanno prorogate le detrazioni per le infrastrutture di ricarica. Se il nostro atteggiamento non sarà propositivo e concreto - concludono Chiazzese e Sut - saremo fanalino di coda in una transizione che nel giro di qualche anno assumerà le forme di una vera e propria rivoluzione ecologica, energetica e sociale". (Com)