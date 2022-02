Balneari: Rampelli (Fd'I), governo apra subito confronto con Europa su direttiva Bolkestein

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo Draghi "deve mobilitarsi per riaprire un negoziato sulla Bolkestein, la cui applicazione su balneari, commercio ambulante e guide turistiche, è frutto di una lettura sbagliata della direttiva. Lo stesso Bolkestein, padre della direttiva, ha garantito che quando parlava di liberalizzazione dei servizi non pensava certo ai balneari, la cui attività non rientra nei servizi ma nella gestione del demanio. La stessa cosa per le guide turistiche, che in Italia sono un'eccellenza". E' quanto ha dichiarato il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli, di Fratelli d'Italia, illustrando in Aula la mozione di Fd'I sui balneari di cui è cofirmatario. "Nel recepimento della direttiva sono rientrate nel comparto dei servizi, mentre in realtà fanno parte del comparto professione - ha continuato il parlamentare -. Per questo chiediamo che Draghi, la cui autorevolezza al livello internazionale è fuori discussione, espunga alcuni settore dalla direttiva sulla scia di altre Nazioni europee che non la applicano senza alcuna ritorsione né da parte della magistratura né da parte di Bruxelles. La concorrenza si basa sulla reciprocità e sull'equità. E nel caso dell'applicazione della Bolkestein contro i balneari non c'è né reciprocità (qual è l'attrattività del lungomare tedesco rispetto alle coste italiane) né equità (come fa una piccola impresa familiare di balneari a concorrere con la Red Bull che si sta accaparrando un pezzo di costa adriatica?)". (segue) (Rin)