Milleproroghe: Calabria (FI), 32,5 milioni a cure pediatriche oncologiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono particolarmente soddisfatta per il parere positivo dei relatori e del Governo al mio emendamento al dl Milleproroghe che prevede la destinazione di 32,5 milioni di euro del Fondo Sanitario nazionale all'erogazione di prestazioni pediatriche oncologiche. E' assolutamente prioritario e doveroso far sì che i bambini malati, con le loro famiglie, possano contare su tutte le innovazioni che la scienza mette a disposizione nella lotta contro i tumori". Lo afferma la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria, vicepresidente della Commissione Affari costituzionali della Camera. "Queste risorse - spiega - saranno indirizzate, in particolare, agli istituti italiani, anche privati accreditati, che sono poli di eccellenza e punto di riferimento dell'oncologia pediatrica in Europa e che si occupano di trapianti di tipo allogenico, di adroterapia e dei trattamenti di specifiche neoplasie maligne mediante l'irradiazione con ioni carbonio. E' una iniziativa per cui mi sono battuta e che testimonia l'impegno concreto del Parlamento a tutela dei più piccoli e delle famiglie che attraversano il calvario di una grave patologia. Il grado di civiltà di un Paese si misura anche dall'attenzione che si destina ai più fragili. Perché solo proteggendoli potremo tornare a guardare al futuro", conclude. (Rin)