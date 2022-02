Ue: Lagarde, inflazione dovrebbe tornare al 2 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli indicatori sull’inflazione di lungo termine nell'Eurozona sono piuttosto rassicuranti: nel 2023 questa potrebbe tornare al 2 per cento per poi attestarsi su questi livelli. Lo ha detto la presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde, nel suo intervento nel Parlamento Ue. Secondo Lagarde, l’inflazione è cresciuta molto negli ultimi mesi e "probabilmente rimarrà elevata nel breve periodo" permanendo ad un livello più alto del previsto ma "ma tornerà a calare nel corso dell’anno". “Data l'incertezza attuale abbiamo bisogno di flessibilità nella politica monetaria”, ha dichiarato la presidente della Bce, secondo cui “resteremo attenti ai dati in arrivo” e valuteremo le implicazioni sull’inflazione. Secondo Lagarde, un aumento dei tassi d'interesse non ci sarà prima della fine del programma di acquisto dei titoli da parte della Bce, in programma a marzo. “Qualsiasi aggiustamento della nostra politica sarà graduale”, ha precisato Lagarde. (Beb)