- I timori per un possibile conflitto in Ucraina hanno trascinato oggi al ribasso anche gli indici azionari degli Stati Uniti. Lo riporta il “Wall Street Journal”, che sottolinea come il Dow Jones abbia perso circa l’1 per cento in apertura (342 per cento). In maniera più contenuta scivola S&P 500 (-0,6 per cento), mentre l’indice tecnologico Nasdaq Composite è in rialzo dello 0,3 per cento.(Nys)