Usa: Texas, il repubblicano Abbott in netto vantaggio sul democratico O'Rourke nei sondaggi

- Se si votasse oggi l'attuale governatore del Texas, il repubblicano Greg Abbott, verrebbe riconfermato con un vantaggio di ben 10 punti percentuali sul suo sfidante più insidioso, il democratico Beto O'Rourke. Lo indica un nuovo sondaggio condotto dal Texas Politics Project dell'Università di Austin. In base alle rilevazioni, il governatore uscente gode del sostegno del 47 per cento degli elettori, contro il 37 per cento dell'ex candidato alle primarie democratiche del 2020. A favore di Abbott gioca in particolare il favore dei cosiddetti elettori indipendenti: il 42 per cento sceglierebbe il candidato repubblicano, solo il 21 per cento il democratico. Abbott appare in netto vantaggio anche rispetto ai suoi rivali alle primarie repubblicane del mese prossimo: sei elettori conservatori su dieci sono pronti a votarlo, contro il 15 per cento per l'ex rappresentante Allen West e il 14 per cento per l'ex senatore di Stato Don Huffines. (Nys)