Covid: Mandelli (FI), scarsa partecipazione a raduno No vax notizia positiva

- Il deputato e responsabile Sanità di Forza Italia, Andrea Mandelli, vicepresidente della Camera, segnala che "la scarsissima partecipazione alla manifestazione dei No vax a Roma è una notizia positiva: ci auguriamo che la propaganda anti scientifica continui a perdere mordente di fronte ai dati e agli studi che certificano la sicurezza e l'efficacia dei vaccini". Il parlamentare aggiunge in una nota: "Grazie alla campagna di vaccinazioni stiamo finalmente tornando alla normalità e non c'è alcun dubbio che la tutela della salute collettiva sia anche una leva imprescindibile per il rilancio economico del Paese. Ecco perché ribadiamo l'invito agli italiani ancora non vaccinati affinché abbandonino le perplessità e le paure generate dalle Fake news e decidano di vaccinarsi. E' la sola strada - conclude l'esponente di FI - per sconfiggere questa drammatica pandemia". (Com)