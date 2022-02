Regno Unito: Johnson si impegna a maggiore trasparenza su feste private a Downing Street

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico Boris Johnson si è impegnato a dare più informazioni sulla questione delle feste tenute a Downing Street durante il periodo di restrizioni anti Covid, dopo la fine delle indagini della Polizia metropolitana di Londra (Met). Johnson è stato infatti contattato dalla polizia venerdì, ricevendo un questionario via email, in cui si chiedono dettagli in merito agli eventi a cui si ritiene abbia partecipato durante le restrizioni. Alla domanda se avesse già inviato le sue risposte, il premier ha risposto ai giornalisti: "Tutto questo è un processo che deve essere completato prima che io possa dire qualcosa di più, ma non vedo l'ora di dirvi molto di più a tempo debito". Il premier, che ora si trova in visita Scozia, ha solo 5 giorni di tempo per fornire le risposte al questionario. (Rel)