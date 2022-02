Roma: De Paolis (CZ), aderisco a fiaccolata contro la guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Aderisco alla fiaccolata in Campidoglio promossa da Sinistra civica ecologista domani in Campidoglio: una iniziativa per dire No alla guerra e ribellarsi a questa escalation che rischia di trasformarsi in una tragedia sociale. L'Europa e l'Italia hanno il dovere di mobilitarsi per scongiurare un conflitto le cui conseguenze sarebbero nefaste". A dichiararlo è Gino De Paolis, consigliere regionale della lista Civica Zingaretti. (Com)