Cooperazione: Di Maio partecipa al Covid-19 Global Action Meeting

18 ottobre 2021

- Il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha partecipato oggi, su invito del segretario di Stato Usa Antony Blinken, alla riunione virtuale del Covid 19 Global Action Meeting, organizzata dagli Stati Uniti per coinvolgere i principali Paesi partner nel Global Action Plan for Enhanced Engagement. Il Piano, riferisce la Farnesina in una nota, si prefigge di sostenere con iniziative concrete l’obiettivo di vaccinare il 70 per cento della popolazione mondiale entro settembre 2022. Nel suo intervento, Di Maio ha ricordato come il sostegno al settore sanitario sia una tradizionale priorità della Cooperazione italiana, con stanziamenti per oltre 40 milioni di euro nel 2021 in Africa e Medio Oriente. Il ministro ha inoltre evidenziato come l’Italia svolga queste attività di cooperazione avvalendosi anche del partenariato con le organizzazioni della società civile italiana ed i partner locali. Di Maio, nel dare il proprio sostegno all’iniziativa del segretario di Stato Blinken, ha offerto la disponibilità italiana ad assumere il coordinamento di una delle linee d’azione, specificamente quella a sostegno degli operatori sanitari, attraverso iniziative di formazione e capacity-building, istruzione e promozione della partecipazione delle comunità, dei gruppi di influenza e dei media. L’Italia intende così continuare a contribuire all’obiettivo di vaccinare il 70 per cento della popolazione mondiale entro metà 2022, in linea con gli impegni della Dichiarazione dei leader G20 di Roma. (Com)