Laos-Cina: interscambio commerciale aumentato del 21,4 per cento nel 2021

- L’interscambio commerciale sino-laotiano ha raggiunto un valore di 4,35 miliardi di dollari nel 2021, con un aumento del 21,4 per cento su base annua. Lo ha reso noto il Comitato di cooperazione Laos-Cina. Le importazioni del Laos dalla Cina sono aumentate dell’11,9 per cento, totalizzando 1,67 miliardi di dollari. Le esportazioni laotiane nel mercato cinese, prima destinazione per l’export del Paese del Sud-est-asiatico, sono aumentate, invece, del 28,2 per cento, arrivando a 2,68 miliardi di dollari. Sulla ferrovia transfrontaliera, inaugurata all’inizio di dicembre, sono state trasportate oltre 80 mila tonnellate di merci. Le compagnie cinesi hanno investito più di un miliardo di dollari in 20 progetti in Laos.(Fim)