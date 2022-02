Camera: domani audizione giudice Fiorillo su comunità Forteto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, martedì 15 febbraio, alle 9, presso l'Aula del II piano di palazzo San Macuto, la Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto" svolge l'audizione di Antonietta Fiorillo, giudice presso il Tribunale per i minorenni di Firenze dal 9 giugno 1999 al 15 ottobre 2008. L'appuntamento - comunica una nota dell'ufficio stampa di Montecitorio - viene trasmesso in diretta webtv. (Com)