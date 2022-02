Slovenia: al via le operazioni di nomina dei candidati per le prossime elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I partiti della Slovenia possono nominare a partire da oggi i candidati per le liste da presentare alle prossime elezioni parlamentari nel Paese. Secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa "Beta", i candidati alla carica di deputato possono essere nominati dai partiti politici e dagli stessi elettori. Il termine per la presentazione delle liste è il 24 marzo, giorno d'avvio della campagna elettorale. Lo scorso 9 febbraio il presidente della Slovenia Borut Pahor ha firmato un decreto per la convocazione delle prossime elezioni parlamentari regolari nel Paese domenica 24 aprile. "Cari cittadini, oggi, sulla base della Costituzione e della Legge sulle elezioni dell'Assemblea nazionale, ho firmato un decreto sulla convocazione delle elezioni regolari dell'Assemblea nazionale. Il decreto sarà pubblicato in Gazzetta ufficiale oggi, 9 febbraio. Le elezioni regolari dei deputati all'Assemblea nazionale si svolgeranno domenica 24 aprile ", ha affermato il presidente Pahor al momento della firma del decreto. Il capo dello Stato ha ricordato che la prima data possibile per lo svolgimento di elezioni parlamentari regolari era domenica 24 aprile e l'ultima era il 5 giugno. Pahor ha deciso già all'inizio di novembre dello scorso anno di indire le elezioni parlamentari il 24 aprile, dopo aver consultato i gruppi parlamentari. (Seb)