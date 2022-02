Ucraina: Zelensky, io e le mia famiglia restiamo a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky ha ribadito che lui e la sua famiglia resteranno a Kiev, nonostante la partenza di diversi diplomatici rappresentanti di ambasciate dei Paesi occidentali e di alcuni imprenditori ucraini. Nel corso della conferenza stampa con il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, Zelensky ha affermato: "La mia famiglia è sempre con me, sempre in l'Ucraina, e questo lo affermo senza pathos. Io sono il presidente, mia moglie non è solo una moglie, ma la first lady, e dovrebbe mostrare l'esempio di come dovrebbero comportarsi le famiglie", ha detto Zelensky. In merito alle indiscrezioni sulle partenze di alcuni oligarchi, Zelensky ha affermato che queste persone "si sono giudicate da sole". Il capo dello Stato ucraino, inoltre, ha invitato queste persone a tornare in patria a dirigere le loro imprese. (Rum)