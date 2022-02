Balneari: maggioranza al lavoro per mozione unitaria alla Camera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A quanto si apprende, le forze politiche di maggioranza sono al lavoro su una mozione unitaria, alla Camera, concernente iniziative relative all'applicazione della cosiddetta direttiva Bolkestein. L'Aula di Montecitorio si sta infatti occupando, oggi, in sede di discussione generale, della mozione presentata da Fratelli d'Italia, a prima firma Giorgia Meloni. Testo in cui si chiede in buona sostanza di escludere balneari ed ambulanti dall'applicazione della direttiva. Il voto si dovrebbe, comunque, tenere alla fine di questa settimana, ma è molto probabile un rinvio alla prossima, considerato che nei prossimi giorni l'emiciclo dovrà occuparsi di due decreti in scadenza, il cosiddetto Milleproroghe e quello sullo proroga dello stato di emergenza legato al Covid-19. (Rin)