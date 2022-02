Rifiuti: assessore Roma, per rifare servizio raccolta servono 300 milioni, Ama sarà potenziata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Roma ha bisogno di circa 300 milioni per rifare il servizio di raccolta e non può essere trattata come una delle tante città italiane. Il sindaco Gualtieri ha chiesto al Governo risorse aggiuntive perché dentro il Pnrr venivano dati al massimo 10 milioni a progetto". Lo ha detto l'assessore ai Rifiuti del Comune di Roma, Sabrina Alfonsi, nel corso del convegno "Chiusura del ciclo dei rifiuti a Roma. E' l'ora delle scelte" organizzato dalla Cgil Roma e Lazio. "Ama dovrà essere potenziata sia dal punto di vista dei mezzi tecnici che delle risorse umane - ha aggiunto Alfonsi -. Abbiamo da tempo rimesso in strada i mezzi che erano in manutenzione da mesi e messo in esercizio 200 mezzi a vasca. Stiamo mettendo su strada nuove spazzatrici e idropulitrici perché dopo il tema della raccolta abbiamo messo in campo un nuovo piano per la pulizia della città. Stiamo, inoltre accelerando le procedure per le nuove assunzioni". L'assessore ha ribadito che "il rafforzamento dell'azienda è uno dei cardini su cui poggia il nostro progetto e con la nuova dirigenza e i sindacati dobbiamo puntare su un obiettivo comune che porti Ama ad essere un'azienda moderna che sappia stare al passo con le sfide della transizione ecologica", ha concluso Alfonsi.(Rer)