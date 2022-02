Emilia Romagna: Priolo, conclusi lavoro manutenzione idraulica bacino Taro e Ceno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Conclusi, in meno di tre mesi, i lavori di manutenzione idraulica nel bacino dei torrenti Taro e Ceno, nel parmense. Le opere hanno interessato in particolare il Rio Boccolo e il torrente Noveglia, che attraversano rispettivamente il territorio del comune di Varano de' Melegari e quello di Bardi. L'annuncio in una nota della Regione Emilia Romagna. L'assessore Irene Priolo ha spiegato: "Il cantiere ultimato completa interventi di manutenzione e sistemazione idraulica o forestale già portati a termine in precedenza da parte della Regione. La cura del territorio è un punto fermo della nostra strategia della difesa del suolo: è condizione imprescindibile per costruire una vera prevenzione dei rischi e, quindi, una maggiore sicurezza per le popolazioni". Iniziati a fine novembre dello scorso anno, i lavori sono stati realizzati nei tratti competenza dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e Protezione civile e hanno richiesto un investimento di 29mila euro, finanziato dalla Regione. (Ren)