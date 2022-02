Aerospazio: Thales Alenia Space e Rina firmano una collaborazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Lavoriamo da oltre vent'anni nell'ambito dei progetti spaziali, in Italia e in Europa, spesso agendo come aggregatore di competenze tra diverse realtà della filiera aerospaziale”, ha dichiarato il presidente e amministratore delegato di Rina, Ugo Salerno. “L'accordo con una realtà prestigiosa come Thales Alenia Space permetterà a entrambi di favorire lo sviluppo di tecnologie e sistemi, a beneficio dell'intera space economy italiana”, ha continuato. “Per Thales Alenia Space l'innovazione è l'elemento chiave per mantenere e rafforzare la competitività interpretando le nuove sfide della Space Economy”, ha detto l’amministratore delegato di Thales Alenia Space Italia, Massimo Claudio Comparini. “Questo accordo di collaborazione è un esempio dell'importanza riposta nello sviluppo della filiera ingegneristica e tecnologica in campo spaziale, della rilevanza strategica di tale processo e di quanto attività legate a competenze ingegneristiche, di sviluppo e certificazione di nuovi materiali e tecnologie siano essenziali nel cogliere le sfide della nuova economia dello spazio”, ha aggiunto. (Com)